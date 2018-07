Karambol w Warszawie. Poszkodowana kobieta w ciąży. Ogromne utrudnienia

Niedzielne popołudnie było fatalne dla tych stołecznych kierowców, którzy próbowali przedostać się na Pragę Południe. Nie dość, że prawie cały dzień wyłączony jest most Poniatowskiego, to przez dłuższy czas zamknięty w stronę Pragi Południe był most Łazienkowski.

W niedzielę wczesnym popołudniem doszło tam do karambolu – zderzyło się siedem samochodów jadących w kierunku Pragi Południe. Jak podało TVN Warszawa, powodem karambolu był… taksówkarski kogut. Oderwał się on od taksówki, a jadące ulicą samochody próbowały go ominąć. Kolejno najeżdżały na siebie.

Na miejscu zderzenia pojawiły się pogotowie ratunkowe i policja. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Jedną z nich jest kobieta w ciąży. Poszkodowani trafili do szpitala.

W kierunku Pragi Południe utworzył się ogromny korek. Utrudnienia były tym większe, że do godziny 18 zamknięty jest sąsiedni most – most Poniatowskiego. Powodem są kręcone tam zdjęcia do sensacyjnego filmu.

Policjanci kierowali więc kierowców w stronę wału Miedzeszyńskiego i mostu Siekierkowskiego. Alternatywą był także przejazd w kierunku mostu Świętokrzyskiego. Po 15. ruch na moście Łazienkowskim został przywrócony.