"Od wolnego miasta Gdańska". Trzaskowski: Mój przyjaciel laureatem

"Witalij Kliczko – mer Kijowa, mój przyjaciel, a od dziś także laureat nagrody im. Pawła Adamowicza" – przekazał za pośrednictwem platformy X prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta.

Trzaskowski: Nagroda od wolnego miasta Gdańska

Polityk zamieścił zdjęcia z uroczystości odznaczenia byłego boksera i mera ukraińskiej stolicy, która odbyła się w Brukseli.

"To wyróżnienie symbolizuje niezwykłe wartości – odwagę, solidarność, wolność i bohaterstwo dnia codziennego. To nagroda od unijnych samorządowców, od wolnego miasta Gdańska dla wolnego miasta Kijowa. Niech to wybrzmi jeszcze mocniej w przededniu 3. rocznicy ataku Rosji na Ukrainę. Polska i Europa mówią jednym głosem – jesteśmy solidarni z Ukrainą" – napisał Trzaskowski.

twitter

Witalij Kliczko – Honorowy Obywatel Warszawy

Kliczko otrzymywał wyróżnienia także w Polsce. W lipcu 2022 roku został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy. Wyróżnienie to oznacza wyraz najwyższego uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców.

W imieniu Witalija Kliczki tytuł Honorowego Obywatela odebrał jego brat Władimir. Witalij Kliczko podziękował za przyznaniu mu wyróżnienia oraz wsparcie Polaków dla Ukraińców za pośrednictwem łączenia wideo.

– Ukraińcy nie poddali i nie poddadzą się nigdy. Walczymy o naszą wolność, o prawo życia w wolnym i demokratycznym kraju, ale bronimy też demokracji, stabilności i bezpieczeństwa całej Europy mówił Kliczko.

Po uroczystości reprezentujący mera Kijowa Władimir Kliczko rozmawiał z obecną na stali uczestniczkom Powstania Warszawskiego Wandą Traczyk-Stawską. – Jest Pani moim idolem – zwrócił się do Traczyk-Stawskiej Kliczko, dziękując kobiecie za jej dokonania. – Dziękuje, jestem tylko zwykłym żołnierzem – odpowiedziała uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Czytaj też:

Mentzen krytykuje zespół Trzaskowskiego. Wspomniał o "osobach niebinarnych"Czytaj też:

Żukowska punktuje Trzaskowskiego: Ile schronów Pan zbudował?