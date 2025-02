Mentzen krytykuje zespół Trzaskowskiego. Wspomniał o "osobach niebinarnych"

Prezydent Warszawy podkreślił, że jego priorytetami są: silna armia, bezpieczna granica, bezpieczeństwo energetyczne, skuteczne służby specjalne, silna obrona cywilna, odporność społeczeństwa na dezinformację.

Trzaskowski przedstawił swoich doradców ds. bezpieczeństwa

Kandydat KO wymienił nazwiska członków zespołu w mediach społecznościowych.

W skład zespołu wchodzą: prof. Katarzyna Pisarska, gen. broni pilot Tadeusz Mikutel, ⁠gen. dywizji Zbigniew Tłok-Kosowski, ⁠gen. dywizji Wiesław Grudziński, gen. brygady pilot Stefan Rutkowski, gen. brygady Maciej Siudak, gen. brygady pilot Sławomir Żakowski, ⁠gen. brygady Włodzimierz Nowak, ppłk Andrzej Wróblewski, kmdr por. Wojciech Sobociński, ppłk Krzysztof Przepiórka, st. bryg. Przemysław Florczyk.

"Znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji międzynarodowej. Europa i Polska muszą wziąć sprawy w swoje ręce. I nie ma czasu do stracenia. Dlatego do współpracy zaprosiłem wybitne postaci – wymienione osoby zdobyły ogromne doświadczenia na zagranicznych misjach specjalnych, w służbach specjalnych, na stanowiskach NATO czy w siłach powietrznych" – napisał na portalu X Rafał Trzaskowski.

Jak zaznaczył, wkrótce powoła również zespół ekspertów cywilnych. "Pracami obu grup doradczych pokieruje prof. Katarzyna Pisarska. Jak czerpać wiedzę i doświadczenie, to od najlepszych" – zaznaczył prezydent Warszawy.

Mentzen: Nie ma planu ewakuacji, jest plan komunikacji z osobami niebinarnymi

Do inicjatywy Rafała Trzaskowskiego odniósł się w mediach społecznościowych kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen.

"Trzaskowski razem ze swoimi 12 doradcami rozmawiają o bezpieczeństwie w Warszawie. Świetnie, że możemy ich zobaczyć" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja na portalu X.

"To dzięki tym ludziom Warszawa do teraz nie ma planu ewakuacji, za to ma plan komunikacji z osobami niebinarnymi" – dodał Mentzen.

twitterCzytaj też:

"Nie wchodźmy do tej wojny!" Mentzen apeluje po szczycie w ParyżuCzytaj też:

Sondaż: Polacy nie obawiają się ataku ze strony Rosji