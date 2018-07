"Mitoman, mizogin, egocentryk i pustak". Rzeczniczka SLD ostro o Wałęsie

Anna Maria Żukowska odniosła się na portalu społecznościowym do wpisu dziennikarza Polsatu Jana Kunerta, który zarzucił posłom Platformy Obywatelskiej, że chętnie krytykują Krystynę Pawłowicz, kiedy coś "chlapnie", zaś jeśli z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia w przypadku Lecha Wałęsy, tłumaczą "że taki jest i, że zrozumiałe są jego intencje".

Rzeczniczka SLD przyznała, że wstydziła się Wałęsy kiedy ten był prezydentem, tak jak dziś wstydzi się za Andrzeja Dudę. Potem w ostrych słowach podsumowała byłego prezydenta. "Mitoman, mizogin, potworny egocentryk i pustak. Teraz postanowił uraczyć naród publicznym nawoływaniem do obalenia rządu siłą. I on chce bronić sądów i konstytucji" – napisała Anna Maria Żukowska.

"Przypominam, że mam broń"

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Lech Wałęsa bardzo uaktywnił się w mediach społecznościowych. Były prezydent zapowiedział, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość "zaatakuje Sąd Najwyższy", to on stanie na czele ruchu, którego celem będzie fizyczne odsunięcie "głównego sprawcy wszystkich nieszczęść" od władzy. W jednym z wpisów oświadczył nawet, że ma broń i pozwolenie do obrony osobistej. Sprawę tę już bada policja.