Zmiany w L4. Resort szykuje rewolucję ws. zwolnień

Jak podaje Polsat News, nowelizacja może znacząco wpłynąć na przebieg rekonwalescencji osób przebywających na chorobowym. Reforma przewiduje bowiem możliwość wykonywania pracy w określonych przypadkach, a także opuszczania miejsca zamieszkania w celu zrobienia zakupów.

Zdaniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są "niedostosowane do obecnych potrzeb". Właśnie dlatego pojawiła się propozycja nowelizacji.

Czego dotyczą zmiany w L4?

Jak informuje "Rzeczpospolita", jednym z podstawowych założeń projektu jest dokładne określenie co pracownik może, a czego nie może robić na zwolnieniu lekarskim.

Według obecnej regulacji, dokument jest wystawiany przez lekarza jest oznaczony numerem 1 lub 2. "1" oznacza, że pacjent musi przebywać w domu i unikać nadmiernej aktywności. Natomiast "2" wskazuje, że pacjent może opuszczać miejsce zamieszkania.

Według propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwolnienie oznaczone numerem "2" nadal będzie ograniczać możliwość opuszczania mieszkania w celach niezgodnych z procesem leczenia, ale nie będą do nich zaliczane zwykłe czynności dnia codziennego, takie jak choćby wyjście do sklepu, apteki czy też na wizytę do lekarza.

Zmiany szczególnie odczują osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu. W obecnej sytuacji, jeśli ktoś przebywa na zwolnieniu, nie może wykonywać żadnej pracy. Nie ma tu znaczenia charakter wysiłku.

Nowelizacja uwzględnia sytuację, w której dolegliwość uniemożliwia pracę w jednym zawodzie, ale nie wyklucza wykonywania innych obowiązków.

Ulga na leki. Kolejne ułatwienie dla pacjentów

Nie są to jedyne ułatwienia dla pacjentów, o których mówi się w ostatnim czasie. Pewna grupa podatników może skorzystać z ulgi na leki i odliczyć kwotę wydatków na zakup lekarstw od dochodu.

Z ulgi na leki mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną po spełnieniu określonych kryteriów. Co ważne, aby otrzymać ulgę należy przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej.

Leki, których koszt chcemy uwzględnić w deklaracji podatkowej nie mogą podlegać refundacji. Muszą zostać przepisane przez lekarza specjalistę lub być przyjmowane na stałe bądź przez długi czas. Co ważne, odliczeniu podlega wyłącznie miesięczna nadwyżka wydatków na leki ponad kwotę 100 zł. Jeśli więc lekarstwo kosztuje 320 zł, od podatku można odliczyć kwotę 220 zł.

