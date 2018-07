Rzecznik PSL oskarża Jakiego o kradzież pomysłów. "To nikczemne zachowanie"

Karta „Senior plus” to propozycja skierowana do seniorów, którą zaprezentował w środę kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. – Chcemy zunifikować system zniżek i stworzyć jedną kartę, która zapewni seniorom ulgę na wstęp do miejskich instytucji – podkreślił.

Jednak rzecznik PSL Jakub Stefaniak zarzuca wiceministrowi sprawiedliwości, że ten ukradł jego pomysły dla seniorów. – Zaprezentował kartę dla seniorów, którą zaproponowaliśmy już 21 czerwca. Cieszę się, że Patryk Jaki korzysta z dobrych wzorców, ale warto byłoby podać źródło. Gdyby to jeszcze nie było tak, że nie mielibyśmy dowodów na nikczemne zachowania Jakiego już wcześniej, to może można byłoby to przemilczeć. Niestety Patryk Jaki nie chce odpowiedzieć, jak głosował ws. projektów, które pomagały seniorom. Był za odrzuceniem w pierwszym czytaniu. To dowód na to, że Patryk Jaki kłamie ws. pomocy dla seniorów – tłumaczył Stefaniak w Sejmie.