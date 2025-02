Jan Bogatko odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

W Belwederze odbyła się dziś uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonał Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta.

Publicysta "Do Rzeczy" Jan Bogatko (wł. Andrzej Paprzyca-Iwicki) został uhonorowany za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Jan Bogatko (wł. Andrzej Paprzyca-Iwicki) to prawnik, dziennikarz, radiowiec, więzień polityczny PRL. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, skąd był dwukrotnie relegowany za działalność opozycyjną. Aresztowany po raz pierwszy w kwietniu 1968 roku w związku z wydarzeniami marcowymi. Po ukończeniu studiów został obłożony zakazem wykonywania zawodu prawnika i nie dopuszczony do pracy na uczelni przez KW PZPR w Lublinie. Redaktor związkowego dziennika „Głos Pracy” w Warszawie, autor licznych reportaży społecznych. Po ucieczce z Polski w 1978 roku uzyskał azyl polityczny w RFN. Wiele lat był dziennikarzem Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Bonn (ps. Jan Bogatko), a także redaktorem radia Deutschlandfunk w Kolonii, następnie radia Deutsche Welle w Bonn. Jest stałym korespondentem "Do Rzeczy" z Niemiec.