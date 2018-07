"Poniosłaby odpowiedzialność i doskonale o tym wie". Mocne słowa Wójcika o Gersdorf

Wójcik w programie Polskiego Radia 24 podkreślił, że sam fakt iż dochodzi do sporów i dyskusji nie jest czymś wyjątkowym, ale do rozwiązywania takich sporów służy odpowiedni organ – Trybunał Konstytucyjny. Dopóki on nie podejmie innej decyzji, to każda ustawa działa w ramach domniemania konstytucyjności.

Powoduje to, że zgodnie z ustawą prof. Gersdorf nie jest I prezesem Sądu Najwyższego, a wszelkie decyzje przez nią podejmowane nie posiadają żadnej mocy.

– Podpisanie każdego dokumentu przez prof. Gersdorf będzie skutkowało wadliwością tego dokumentu. Taki dokument będzie nieważny. W tej sytuacji, gdyby tak się stało, to poniosłaby odpowiedzialność i doskonale o tym wie – mówił wiceminister.