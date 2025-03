Przestępczość z importu

W połowie lutego polska policja przeprowadziła dwudniową akcję wymierzoną w osoby poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych, wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Uczestniczyło w niej 26 tys. funkcjonariuszy, którzy sprawdzili ponad 32 tys. adresów i miejsc, w których mogli przebywać poszukiwani. Zatrzymano 1474 osoby podejrzane lub już skazane. Akcję przeprowadzono we współpracy ze Strażą Graniczną, gdyż sprawdzano także legalność pobytu cudzoziemców. Zatrzymano 204 obcokrajowców. W 166 przypadkach policja wnioskowała do Straży Granicznej o wydalenie z Polski osób przebywających tu nielegalnie. „Ta akcja to początek cyklicznych działań służb, których nadrzędnym celem jest dbałość o bezpieczeństwo w naszym kraju. Żaden przestępca nie może czuć się w Polsce bezkarny i nieuchwytny – zapowiedziała Komenda Główna Policji. – To także sygnał dla tych, którzy chcieliby przyjechać do Polski, by prowadzić w naszym kraju działalność przestępczą – będą pod czujnym okiem polskich służb”

Polska policja lubi zorganizowane akcje („Prędkość”, „Trzeźwość”, „Znicz” etc.), po których chwali się mającymi robić wrażenie statystykami. Tym razem dwudniowe łowy przeprowadzono dwa tygodnie po deklaracjach premiera Donalda Tuska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, dotyczących coraz powszechniejszej w Polsce przestępczości zorganizowanej w wykonaniu obcokrajowców. – Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości, aby przedstawili taki szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną i taką agresywną w wykonaniu obcokrajowców – mówił Donald Tusk podczas konferencji prasowej na początku lutego. – Chcemy zdusić w zarodku mafie, które składają się z obcokrajowców i próbują na polski teren przenosić najbardziej brutalne reguły i zwyczaje – powiedział kilka dni później w TVN24 Tomasz Siemoniak. – Nie pozwolimy, żeby to [przestępczość zorganizowana z lat 90. w Polsce] wróciło.