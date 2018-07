Poseł Wilk pyta premiera i szefa MSZ o tajne negocjacje z Izraelem ws. ustawy o IPN

W ubiegłą środę Sejm w ekspresowym tempie przyjął zmiany w noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zakładające odejście od przepisów karnych. Zmiany uchylają m.in. art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Zgodnie w tej sprawie zagłosowały PiS i PO. Chwilę po godzinie 18, premierzy Polski i Izraela na konferencjach prasowych komentowali sprawę i podpisali wspólną deklarację. Benjamin Netanjahu podziękował polskiemu zespołowi, który pracował nad nowelizacją i podkreślił, że jest „bardzo zadowolony ze zmian, które przyjął polski parlament”.

Negocjacje w siedzibie Mosadu?

Niedługo później izraelski dziennikarz Barak Ravid podał informację, że jedno ze spotkań negocjacyjnych odbyło się w siedzibie izraelskiej agencji wywiadowczej - Mosadu. W związku z tymi doniesieniami poseł Jacek Wilk zwrócił się z zapytaniami do premiera Mateusza Morawieckiego.

W zapytaniu skierowanym do szefa rządu poseł napisał: "Już po przyjęciu ww nowelizacji [o IPN-red.], izraelski dziennikarz Barak Ravid ujawnił, że pomiędzy stroną polską, a izraelską doszło do serii tajnych spotkań specjalnych przedstawicieli Polski oraz Izraela - w tym m.in W SIEDZIBIE MOSADU. Dziennikarz podnosił przy tym, że na prośbę polskiego szefa rządu premier Izraela Benjamin Netanjahu wyznaczył swoich dwóch współpracowników, których zadaniem były negocjacje z „dwoma parlamentarzystami PIS, bliskimi Morawieckiemu”. W odpowiedzi na te słowa szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził tylko, że prace nad projektem nowelizacji oraz treścią polsko-izraelskiej deklaracji trwały od kilkunastu tygodni oraz, że „nie ma zgody na ujawnianie tego, kim byli ci (polscy) negocjatorzy”.

W związku z tym, Jacek Wilk poprosił Mateusza Morawieckiego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Kim byli ww polscy negocjatorzy nowelizacji ustawy o IPN z dnia 27 czerwca br (poseł prosi o wskazanie ich z imienia i nazwiska); na czyje polecenie działali, w szczególności - czy działali oni na polecenie prezesa rady ministrów RP, pana Mateusza Morawieckiego; czy posiadali oni pełnomocnictwa na piśmie, jaka była dokładna treść pełnomocnictw, a także z jaką datą były one wystawione; czy negocjatorzy posiadali odnośne instrukcje lub pełnomocnictwa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (poseł prosi tu o przekazanie dokładnej treści takich instrukcji i pełnomocnictw oraz wskazanie z jaką datą były one wystawione), czy negocjatorzy posiadali instrukcje od służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa RP oraz czy negocjatorzy są współpracownikami służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa RP lub służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa Izraela, w szczególności Mosadu.

Europosłowie-negocjatorzy

W czwartek ten sam dziennikarz - Barak Ravid - ujawnił, że z ramienia Polski z Izraelem negocjowali dwaj europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko i Tomasz Poręba. Informacja ta nie została potwierdzona przez polskie władze, więc poseł Wilk zwrócił się z kolejnym zapytaniem, tym razem do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza.

W swoim zapytaniu, polityk prosi szefa MSZ aby ustosunkował się do tej informacji. Pyta również, czy Legutko i Poręba byli również ze strony Polski negocjatorami treści nowelizacji ustawy o IPN (czy tylko wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela - red.). Tu także pojawiły się pytania dotyczące pełnomocnictwa: Czy ww europosłowie posiadali odnośne pełnomocnictwa od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do negocjacji, jaka była ich treść oraz w jakich datach zostały wystawione.