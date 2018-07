Wałęsa o słowach Jaggera: Liczyłem, że coś tam wykombinuje

– Wiem, że Mick Jagger sympatyzował z nami, więc tylko przypomniałem się, a co do reszty, to liczyłem, że coś tam wykombinuje – powiedział w Radiu Zet były prezydent Lech Wałęsa.

Mick Jagger podczas koncertu w Warszawie nawiązał do głośnego listu byłego prezydenta Lecha Wałęsy. – Polska to piękny kraj, ale jestem za stary, żeby być sędzią. Ale nie jestem za stary, żeby śpiewać – powiedział po polsku. Lech Wałęsa prosił artystów, aby odnieśli się do sporu o Sąd Najwyższy. – Byliśmy tu w 1967. Pomyślcie ile osiągnęliście od tego czasu. Niech Bóg będzie z wami – dodał po angielsku. Lech Wałęsa stwierdził, że nie jest zadowolony "z faktu, że o Polsce pisze się w takim kontekście". – Ale potrzebujemy pomocy. Mówimy do świata: sprawdźcie i wy, kto tu ma rację. I może te racje, udowodnione przez zewnętrzne siły, spowodują że ci tutaj się zmienią – ocenił.