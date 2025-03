Akt oskarżenia wobec doradcy prezydenta. Miał ujawnić dane służbowe

"Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie skierowała w dniu 14 marca 2025 r. akt oskarżenia przeciwko byłemu Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego Alvinovi G. w związku z bezprawnym ujawnieniem wiadomości przeznaczonych wyłącznie na użytek służbowy" – poinformowała w piątkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Gajadhur [zgadza się na podawanie pełnych danych – przy. red.] oskarżony jest o popełnienie trzech czynów polegających na opublikowaniu w internecie wiadomości służbowych. Chodzi o trzy wpisy umieszczone na platformie społecznościowej X (dawnym Twitterze) 29 lutego 2024 r. oraz 26 marca 2024 r.

Doradca prezydenta z zarzutami

Wpisy zawierały treść maili wysłanych przez ustalonego pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, które były wiadomościami wewnętrznymi, przeznaczonymi wyłącznie na użytek służbowy. Jeden z nich ujawniał treść pisma z 4 lutego 2016 r. wysłanego przez ówczesnego dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do ówczesnego ministra infrastruktury i budownictwa. Wiadomości te dotyczyły m.in. sumy kosztów poniesionych przez GITD w związku z obecnością zaproszonych gości na galę 20-lecia Inspekcji Transportu Drogowego, a także kosztów poniesionych w związku z akcjami promocyjnymi GITD.

Za ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Gajadhur nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Kim jest Alvin Gajadhur?

Alvin Gajadhur jest doktorem nauk chemicznych. W latach 2002-2016 był rzecznikiem prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a następnie pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego (2016-2017). 7 kwietnia 2017 r. został Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

27 listopada 2023 r. został powołany na urząd ministra infrastruktury. Funkcję tę pełnił zaledwie dwa tygodnie, do 13 grudnia 2023 r. W lutym 2024 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na swojego doradcę społecznego. Bez powodzenia kandydował w wyborach do Senatu (2023 r.) oraz Parlamentu Europejskiego (2024 r.) z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

