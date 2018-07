Czarnecki: Tusk nie wystartuje w 2020. Boi się porażki

– Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich, to stanął bym do takiego pojedynku – zapewnił Donald Tusk pytany o powrót do polskiej polityki.

Te słowa wywołały falę komentarzy. Czarnecki mówi wprost: Tusk boi się porażki, dlatego zasłania się Jarosławem Kaczyńskim.

– Jarosław Kaczyński wskazał kandydata. Donald Tusk boi się stawać w szranki z Andrzejem Dudą – mówił polityk w TVP Info, wskazując, że Andrzej Duda jest niezwykle pracowity i jest oczywistym faworytem wyborów w 2020 roku. - Donald Tusk jest realistą, jest pragmatykiem i nie wystartuje w wyborach, bo będzie bał się porażki w wyborach prezydenckich z Andrzejem Dudą – dodał Czarnecki.

Europoseł PiS dodał, że skoro przegrana PO w wyborach prezydenckich jest pewna, to Schetyna z chęcią wystawiłby w nich Tuska, aby pozbyć się konkurenta.