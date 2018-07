Hodowca pomidorów pod lupą CBA. Wyłudzono 30 milionów?

Właściciel gospodarstwa rolnego zajmującego się m.in. hodowlą pomidorów Tadeusz M. miał fikcyjnie podzielić swoją działkę i oddać jej część swoim dzieciom. Mężczyzna stworzył z nimi w ten sposób tzw. "grupę producentów" i skorzystał z milionowego wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego. Śledczy sprawdzają też nieprawidłowości w samym urzędzie.

Twórcy grupy stworzyli warunek posiadania pięciu członków, po to by otrzymać pomoc finansową. Dwoje z nich utworzyło gospodarstwo rolne z funkcjonującego już wcześniej poprzez darowiznę dokonaną w ramach rodziny. Z ustaleń CBA jednoznacznie wynika, że doszło do sztucznego podziału areałów, na podstawie, którego oddział regionalny ARIMR w Zielonej Górze na przełomie 2008 i 2012 roku dokonał przelewu środków w łącznej kwocie ponad 30 miliona złotych na rzecz producentów.

Kontroli w tej sprawie nie przeprowadził należycie dyrektor departamentu rolnictwa Marek Ż., który według CBA miał uzyskać z tego tytułu korzyści majątkowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, urzędnikowi grozi nawet do 10 lat więzienia.