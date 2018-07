Zamiast informacji o atrakcjach turystycznych... film pornograficzny. Na deptaku w Hrubieszowie

Do sytuacji doszło w sobotę późnym wieczorem. Przez dłuższą chwilę nikt nie wiedział, w jaki sposób zasłonić wyświetlony na ekranie film dla dorosłych. Kiedy ok. godz. 22 na hrubieszowski deptak przybyła policja, film był już niewidoczny. Został "zwinięty do paska" na dole ekranu. Było to jedyne, co na ówczesną chwilę mógł zrobić informatyk z Urzędu Miasta Hrubieszowa. Wcześniej ekran zasłonięto folią.

Jak doszło do tego, że zamiast informacji o mieście na ekranie pojawił się film dla dorosłych i kto za tym stoi? Sprawę wyjaśnia policja. Z informacji podanej przez Edytę Krystowiak z hrubieszowskiej policji wynika, iż funkcjonariusze sprawdzają jakie treści zostały udostępnione oraz kto mógł je zobaczyć. – Teren jest w całości objęty monitoringiem – podkreśla.