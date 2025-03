Wiceminister z PSL zmieni resort. Wniosek trafił do premiera

Ireneusz Raś zostanie nowym wiceministrem rozwoju i technologii – podała w czwartek rozgłośnia RMF FM. Polityk PSL, który dotychczas był wiceszefem resortu sportu i turystyki, uzupełni wakat po Jacku Tomczaku, który w październiku ubiegłego roku podał się do dymisji. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Rasia w resorcie sportu. Według RMF FM, wszystko wskazuje na to, że do ministerstwa trafi kobieta.

Jacek Tomczyk podał się do dymisji w reakcji na doniesienia Wirtualnej Polski. Chodziło o współpracę jego kancelarii prawnej z deweloperami. Jednocześnie polityk forsował program dopłat do kredytów z pieniędzy podatników.

Nowa posada rzecznika PSL?

RMF FM wskazało także, że trwa poszukiwanie kogoś, kto zastąpi Zbigniewa Ziejewskiego na stanowisku wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Polityk PSL został odwołany z funkcji wiceministra aktywów państwowych w połowie marca. Był to efekt medialnych publikacji dotyczących Ziejewskiego. Wirtualna Polska ujawniła przeszłość polityka PSL. Sprawa dotyczy poważnego konfliktu interesów w związku z działaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ziejewski, który jako wiceszef MAP odpowiadał za część działalności KOWR, dzierżawi od Krajowego Ośrodka setki hektarów ziemi, a jednocześnie trwa w sporze sądowym z tą instytucją, oskarżając ją o bezumowne korzystanie z kolejnych hektarów oraz zdewastowanie innych. WP dotarła również do informacji o wydanych przeciwko politykowi ludowców wyrokach skazujących. Dziennikarze podkreślili, że część z nich uległo zatarciu, jednak zdecydowali się je ujawnić ze względu na interes społeczny.

Według medialnych doniesień, najbliższej stanowiska wiceszefa MAP ma być rzecznik PSL Miłosz Motyka, który w tej chwili pełni funkcję wiceministra klimatu i środowiska. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Czytaj też:

W koalicji znowu wrze. "Lewica wszczyna wojnę ideologiczną"Czytaj też:

"Kosiniak-Kamysz skupia się na walce z Rosją, a Lewica na walce z Kościołem"