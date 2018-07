Burze i ulewne deszcze. IMGW wydał ostrzeżenie

IMGW informuje, że duże zachmurzenie wystąpi w nocy na północnym wschodzie. Na południu i zachodzie kraju wystąpią jednostajne opady deszczu, okresami o umiarkowanym, a na zachodzie także silnym natężeniu. Lokalnie możliwe są za to burze.

Prognozowana suma opadów do 20-25 mm, a na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce do 30 mm. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10-20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 19°C, w miejscowościach podgórskich od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, a w czasie burz do 65 km/h.

MGW dziś wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ten stopień ostrzeżenia wydano także dla części województw: