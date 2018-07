Wiceprzewodniczący PO: Donald Tusk popełnił bardzo duży błąd

Budka stwierdził, że żałuje, że Donald Tusk w 2008 roku zajął "reformowaniem, odbudowywaniem Polski", zamiast doprowadzić do rozliczenia rządów PiS. – Stwierdził, że nie będzie patrzył wstecz. To był bardzo duży błąd – ocenił polityk PO.

Na pytanie dziennikarza, że Donald Tusk "był za miękki", Budka odparł, że były premier nie kierował się zemstą. Gdy prowadzący program dopytywał, czy "tym razem zemsta będzie", polityk stwierdził, że należy postawić wszystkie osoby, które łamią prawo przed niezależnym sądem.

– To jest wielka odpowiedzialność i my musimy do tego doprowadzić – podsumował.

