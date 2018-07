Kłopotek zniesmaczony obecną kadencją: Do Sejmu przyjeżdżam jak najpóźniej i jak najwcześniej z niego wyjeżdżam

Kłopotek odniósł się również do bieżących wydarzeń związanych z wprowadzeniem reformy sądownictwa przez PiS. Jego zdaniem, zarówno rządzący, jak i protestujący powinni zrobić krok w tył.

– Podzielam zdanie wielu Polaków, jeżeli jedni i drudzy nie zrobią kroku do tyłu to to się fatalnie skończy dla naszego kraju, bo to się wcale nie skończy przy urnach wyborczych. To, co się w tej chwili dzieje, jest po prostu niedopuszczalne w cywilizowanym państwie, jeśli chcemy się za takowe uważać – ocenił.

– Rządzącym radziłbym, żeby jednak się wycofali. Natomiast opozycji w Sejmie od dłuższego czasu radzę: bądźmy opozycją niemą w Sejmie. Nie bierzmy udziału w debatach, bo tam debat nie ma, to jest bez sensu – zaznaczał poseł.