Czarzasty: Pokazali, że prezydent nic nie znaczy

W środę Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum ws. zmian w konstytucji. Andrzej Duda chciał, aby referendum odbyło się w dniach 10-11 listopada 2018 r. Za głosowało tylko 10 senatorów, przeciw było 30, a 52 się wstrzymało się od głosu.

Zdaniem lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który był gościem programy "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1, decyzja Senatu była elementem gry politycznej, ale Prawo i Sprawiedliwość pokazało nią społeczeństwu, że prezydent w gruncie rzeczy nic nie znaczy. – Były takie momenty, kiedy prezydent Andrzej Duda (...) wyzwolił się na niepodległość. No to wrócił do przedpokoju – mówił Włodzimierz Czarzasty.

Polityk wyraził pogląd, że nad konstytucją można się ponownie pochylić, jednak czas na zmiany w tej kwestii nie jest odpowiedni. Jak jednak dodał, on sam, jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej, broniliby obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. – Ale chętnie byśmy rozmawiali i pokazali swoje argumenty dlaczego byśmy ją bronili – wskazał.

