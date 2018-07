Senator PiS o odrzuceniu wniosku prezydenta: To wyglądało jak jakaś ankieta, nie pytania w referendum

Termin 10 i 11 listopada nie dawał szans na to, że uda się zachować ciszę wyborczą. W każdej miejscowości przemówienia rocznicowe byłyby mocno upolitycznione, to tylko skłócałoby Polaków – mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczy, że nie poparł referendum także dlatego, że było zbyt wiele pytań. – To przypominało jakąś ankietę – mówi parlamentarzysta.