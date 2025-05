Zainspirowany słowami ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska, który relacjonując napomnienia premiera Donalda Tuska skierowane do ministrów, by pamiętali, że pomimo trwającej kampanii prezydenckiej koalicja rządząca „trwa i trwa mać”, pozwalam sobie skreślić poniżej kilka uwag i spostrzeżeń odnoszących się do pewnych aspektów rządzenia koalicji „demokracji walczącej” kierującej się nowym sposobem rozumienia państwa prawa („prawo obowiązuje tak, jak my je rozumiemy”). Ewokują one użyte przez pana ministra nauki słowa, nadając im co prawda trochę inny sens:

Siłowe przejęcie mediów publicznych z wykorzystaniem „karków” doglądających procesu likwidacji. No, trwa mać!

Wsadzenie do więzienia posłów RP, wcześniej ułaskawionych przez prezydenta RP, którego pałac został najechany przez policję podczas nieobecności głowy państwa, przebywającej akurat w Belwederze. Trwa mać!