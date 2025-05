Konkurs Chopinowski 2025. Aż 13 Polaków w I etapie

Poznaliśmy nazwiska 85 pianistów z 20 krajów, którzy zakwalifikowali się do I etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wśród nich jest 13 Polaków. Od 2 października pianiści będą współzawodniczyć o przejście do kolejnych etapów i wejście do panteonu światowej pianistyki.

Konkurs jest jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń na świecie. Jego laureatami byli m.in. Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Martha Argerich, czy Rafał Blechacz. W 1960 roku honorowym przewodniczącym jury Konkursu był Artur Rubinstein.

Rekordowa liczba zgłoszeń

Co roku zgłasza się rekordowa liczba uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie. W tym roku organizatorzy konkursu otrzymali zgłoszenia aż od 641 pianistów i pianistek z 58 krajów. Decyzją jury pod przewodnictwem Piotra Palecznego do I etapu Konkursu zakwalifikowało się 85 pianistów. Wśród nich znalazło się 13 Polaków, w tym dwoje laureatów 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego: Mateusz Dubiel i Krzysztof Wierciński.

W jury eliminacji zasiadali wybitni pianiści i pedagodzy, należący do elity światowej chopinistyki: Piotr Paleczny (przewodniczący), Ludmil Angelov, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Marc Laforêt, Alberto Nosè, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń oraz Wojciech Świtała. Tegoroczny Konkurs Chopinowski rozpoczyna również obchody 100-lecia konkursu, które swój finał będą miały podczas XX odsłony Konkursu za pięć lat.

Oficjalne rozpoczęcie Konkursu zaplanowano na 2 października 2025 roku w Filharmonii Narodowej. Zwycięzcę poznamy po trzech tygodniach 20 października. Otrzyma on złoty medal i nagrodę w wysokości 60 tysięcy euro. Zwieńczeniem będzie uroczysta gala, która będzie miała miejsce 21 października w Teatrze Wielkim ‒ Operze Narodowej. Sympatycy muzyki Fryderyka Chopina będą mogli tradycyjnie śledzić poszczególne etapy w Programie 2 Polskiego Radia.

