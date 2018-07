Gościem programu „Minęła 8” była łączniczka i strzelec w powstaniu warszawskim Jadwiga Wiśniewska „Sroka”. W przejmującej relacji opowiedziała m.in. o tym, jak dostała się do powstania. – Okłamałam mamę. Powiedziałam, że idę na działkę – wspomina. Łączniczka Batalionu „Golski” stwierdziła, że dzisiaj zrobiłaby dokładnie to samo co 74 lata temu.