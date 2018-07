Krótka kariera prezesa z PiS. "Po pijaku, wężykiem, przez tory tramwajowe"

Członek władz dolnośląskiego PiS-u przejął stery w spółce KGHM Centrozłom SA ledwie kilka tygodni temu. Z informacji do których dotarł "Fakt", wynika że ten epizod w życiu Jacka A. już się zakończył. Powodem ma być wypadek, do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę. "Miał 2 promile alkoholu we krwi, a teraz ma poważne zarzuty" – podaje tabloid.

Z ustaleń dziennika wynika, że w nocy z piątku na sobotę Jacek A. wracał do domu po suto zakrapianej imprezie we Wrocławiu. Problem w tym, że wracał... samochodem. "[...] wsiadł w służbowego passata i ruszył w stronę domu. W alei Brucknera jechał już wężykiem. Gdy chciał skręcić w ul. Kwidzyńską, zamiast na pas jezdni wjechał... na tory tramwajowe. Świadek zdarzenia wezwał policję. Jacek A. trafił na komendę" – relacjonuje "Fakt". Na komendzie miało okazać się, że Jacek A. miał w wydychanym powietrzu 2 promile alkoholu. Tabloid zapytał go, czy wypada prowadzić auto po spożyciu alkoholu. – No ma pan rację, nie wypada – odparł. Następnego dnia nie pojawił się w pracy. Rzecznik prasowy KGHM poinformował wczoraj "Fakt", że Jacek A. złożył rezygnację z funkcji prezesa KGHM Centrozłom. Na stronie spółki figuruje jeszcze jako prezes zarządu. Jacek A. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2011 r. W ostatnich wyborach ubiegał się o mandat posła na Sejm.