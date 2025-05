Bestialski atak siekierą. UW wydał komunikat

"Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza Koleżanka, Pracownica UW. Sprawca został ujęty. Rodzinie i najbliższym wyrażamy ogromny żal i współczucie. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej. W związku z zaistniałą sytuacją dzień jutrzejszy 8 maja 2025 roku ogłaszam dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim" – przekazał rektor wraz z kolegium rektorskim.

"Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 18.40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. To 22-letni obywatel Polski. Jedna osoba nie żyje, druga z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Na miejscu pracują Prokuratorzy oraz Policjanci. Czynności w toku" – czytamy w komunikacie stołecznej policji.

Na niezwykle brutalnych nagraniach pojawiających się w sieci, widać leżącą na ziemi, w kałuży krwi, kobietę. Obok niej krzyczący sprawca, obezwładniany przez świadków. W krzakach nieopodal leżała siekiera, być może narzędzie zbrodni. Wszystkie szczegóły zbrodni wyjaśni śledztwo.

twitter

"Miejsce wydaje się spokojne"

Reporter TVN24 Artur Węgrzynowicz relacjonował, że "świadkowie to są studenci, to są młodzi ludzie". – Widzę tutaj dużo łez, dużo nerwów wśród tych osób, które tutaj zostały, które częściowo rozmawiają z policjantami – mówił podczas łączenia na żywo.

Przekazał, że "te relacje są różne". – Najbardziej przerażające są te, kiedy ci młodzi ludzie opowiadają, jak gwałtowne i brutalne były to ciosy i jak to się wydarzyło na ich oczach. Oni to widzieli z okien, oni to widzieli z chodnika. I widzieli to w miejscu, które jest miejscem, wydaje się, spokojnym – przekazał.