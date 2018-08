Ratusz rozwiązał Marsz Powstania Warszawskiego. "Wściekłość"

"Ten człowiek poinformował właśnie, że władze Warszawy rozwiązały LEGALNY i SPOOJNY Marsz Powstania Warszawskiego. Policja była przygotowana do zablokowania wejścia w Nowy Świat i zrobiła to. Policja wzywa ludzi do rozejścia się. Konsternacja. Wściekłość. Ludzie nie rozchodzą się" – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

Z kolei według doniesień dziennikarza Radia Zet powodem decyzji o rozwiązaniu marszu miała być koszulka jednego z uczestników pochodu i umieszczone na niej nielegalne symbole.

"Urzędnik warszawskiego Ratusza, w imieniu prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz rozwiązał zgromadzenie rocznicowe upamiętniające Powstanie Warszawskie" – informuje na Twitterze Samuel Pereiera, szef portalu TVP Info.

Doniesienia o rozwiązaniu marszu przez władze stolicy potwierdziła warszawska policja.