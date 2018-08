Polska bez karetek? W piątek zapadnie decyzja co do formy protestu ratowników medycznych

Powinniśmy przekonywać ludzi do swoich racji, nie zrażać ich. Dlatego będę namawiał kolegów do innych form protestu niż niewyjeżdżanie karetek – powiedział Paweł Nesterak, z Solidarności 80 w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Decyzja co do formy protestu ma zapaść w piątek.