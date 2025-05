Cenckiewicz zabrał głos po prawomocnym wyroku w sprawie TW Bolka

Prof. Sławomir Cenckiewicz potwierdził informację o wygranej przed sądem w blisko sześcioletnim procesie przeciwko byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Proces dotyczył ochrony dóbr osobistych i zakończył się prawomocnym wyrokiem na korzyść Cenckiewicza.

TW Bolek. Cenckiewicz wygrał proces

We wpisie na platformie X historyk poinformował do czego sąd zobowiązał Wałęsę. "Po pierwsze, Lech Wałęsa został zobowiązany przez sąd do zaprzestania publicznego wypowiadania lub publikowania informacji, z których wynikać będzie, że dokonałem sfałszowania dokumentów, dotyczących tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie "Bolek", znajdujących się w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej" – wylicza Cenckiewicz.

Lech Wałęsa ma przeprosić

"Po drugie, Lech Wałęsa został zobowiązany przez sąd do opublikowania oświadczenia, z którego wynikać będzie, że przeprasza mnie za rozpowszechnianie nieprawdziwych i naruszających moje dobre imię informacji, że dokonałem sfałszowania dokumentów dotyczących tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie "Bolek", będących w dyspozycji Instytut Pamięci Narodowej" – czytamy.

Ponadto – przekazał Cenckiewicz – "sąd nakazał panu Lechowi Wałęsie, aby w powyższym oświadczeniu znalazła się także informacja, że jest ono publikowane w wyniku przegranego przez Pana Lecha Wałęsę procesu".

Oświadczenie ma być publikowane przez byłego prezydenta przez miesiąc, za pośrednictwem prowadzonych przez niego kont na Facebooku i X. Oświadczenie każdorazowo ma być opatrzone własnoręcznym podpisem Wałęsy.

30 tys. zł na cel społeczny

Ostatnia kwestia to zadośćuczynienie finansowe. "Lech Wałęsa został zobowiązany przez Sąd do zapłaty na wskazany przeze mnie cel społeczny (Fundacja im. O. Damiana de Veuster) kwoty 30.000,00 zł. Płatność ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania wyroku" – przekazał Cenckiewicz.

Podczas jednej z rozpraw Wałęsa groził Cenckiewiczowi na sali sądowej, że ten będzie wisiał.

