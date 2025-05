"To będzie mój ostatni sezon". Kamil Stoch Kończy karierę skoczka

Kamil Stoch zadeklarował, że zbliżający się właśnie sezon 2025/2026 będzie ostatnim w jego wykonaniu. Polak udzielił na ten temat specjalnego wywiadu TVP Sport – poinformował na platformie X Polski Związek Narciarski.

"Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon" – powiedział Kamil Stoch w rozmowie z dziennikarzem telewizji publicznej. Stoch ma za sobą nieudany sezon Pucharu Świata. Teraz przed skoczkami sezon olimpijski. Do nowego sezonu Biało-Czerwoni będą się przygotowywać pod wodzą nowego trenera Macieja Maciusiaka. Zastąpił on Austriaka Thomasa Thurnbichlera.

Cztery medale olimpijskie

Kamil Stoch to pięciokrotny olimpijczyk. Trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski (dwa tytuły w 2014 i jeden w 2018) oraz drużynowy brązowy medalista olimpijski z 2018. Jest trzecim najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii igrzysk zaraz po chodziarzu Robercie Korzeniowskim i lekkoatletce Irenie Szewińskiej.

Dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów (w 2004 i 2005). Indywidualny mistrz świata z 2013 i wicemistrz z 2019, drużynowy mistrz świata z 2017 oraz trzykrotny drużynowy brązowy medalista MŚ (2013, 2015 i 2021). Indywidualny srebrny medalista MŚ w lotach narciarskich (2018) oraz dwukrotny drużynowy brązowy medalista MŚ w lotach (2018 i 2020). Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata (w sezonach 2013/2014 i 2017/2018), ponadto raz drugi (2016/2017) i trzy razy trzeci (2012/2013, 2018/2019, 2020/2021) w klasyfikacji generalnej cyklu.

W ramach PŚ zwyciężył w 39 konkursach i 80 razy stawał na podium. Jedyny skoczek w historii, który wygrywał co najmniej jeden konkurs PŚ przez 11 lat kalendarzowych z rzędu (2011-2021). Zwycięzca trzech edycji Turnieju Czterech Skoczni oraz dwóch edycji Raw Air (2018 i 2020), a także turniejów: Willingen Five 2018 i Planica 7 2018. W Letnim Grand Prix trzykrotnie sklasyfikowany na drugim miejscu (w 2010, 2011 i 2020) oraz dwukrotnie na trzecim (w 2016 i 2022). Triumfator Letniego Pucharu Kontynentalnego w 2010.

Kamil Stoch to również zdobywca 36 medali na mistrzostwach Polski, w tym 13 złotych (10 w rywalizacji zimowej i trzech w rywalizacji letniej). Rekordzista Polski w długości skoku narciarskiego (251,5 m w Planicy w 2017).

