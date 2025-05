"Zorro" na wiecu Trzaskowskiego. Pokazał baner

W swoim przemówieniu w Tarnowie Rafał Trzaskowski przywołał słowa Wincentego Witosa o konieczności jedności narodowej. Kandydat KO przekonywał, że "tylko naród zjednoczony ma szansę zbudować silne państwo". Wskazał, że odbudowa wspólnoty jest dziś jednym z priorytetów i dodał, iż wybory prezydenckie powinny być oceną kompetencji, a nie konkursem na najlepszą kreację medialną. – Musimy być silni, bo wybory prezydenckie to nie casting na kogoś, kto będzie odgrywał pewną rolę – mówił Trzaskowski.

Według polityka od wyniku wyborów 1 czerwca zależy, czy kraj wykorzysta potencjał do rywalizacji z największymi gospodarkami Europy. – Dzisiaj pełnimy rolę przywódczą w Europie. Wszyscy patrzą na nasze miasta, widzą, że właśnie polskie miasta Warszawa, Tarnów, są miastami najbardziej bezpiecznymi w Europie. Wszyscy patrzą na nas i widzą to, co najważniejsze – że Polska szybko się rozwija, dzisiaj to właśnie my mamy ten potencjał prowadzić całą Europę – wskazywał. Trzaskowski nazwał również swojego rywala Karola Nawrockiego "kameleonem", który "jest w stanie porzucić swoje wszystkie przekonania w 5 minut", a jego celem jest "wywołanie kryzysu" i chaosu.

"Zorro" na dachu. Wymowny baner

Jednak kandydatowi KO show skradł "Zorro". Na dachu jednej z kamienic na rynku pojawiła się postać przebrana za legendarnego Zorro. Przez chwilę mężczyzna machał do zgromadzonych, a obok wisiał transparent z napisem "#Byle nie Trzaskowski".

Zorro (Diego de la Vega) to postać fikcyjna, która po raz pierwszy pojawiła się w powieści Johnstona McCulleya "The Curse of Capistrano" z roku 1919. Zorro jest obrońcą uciśnionych mieszkańców Kalifornii, którzy są wyzyskiwani przez lokalnych gubernatorów i dowódców wojskowych.

