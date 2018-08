Ratusz oburzony wojskową defiladą na Wisłostradzie. "Centralna arteria stolicy zostanie zamknięta na niemal dwa dni"

– Utrudnienia dotkną warszawiaków, ale też wszystkich gości, którzy przyjadą do stolicy, by podziwiać to wydarzenie. Znaczne ograniczenia w ruchu i parkowaniu, które wymusiły wojskowe obostrzenia, nie tylko zakorkują dojazdy na uroczystość, ale też znacząco skomplikują możliwość sprawnego dotarcia na paradę. Organizatorzy pozostali głusi na argumenty przedstawione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biuro Polityki Mobilności i Transportu – dodaje.

"Tegoroczne wydarzenie ma być prawdziwym pokazem siły polskiej armii, co wiąże się niestety z wyłączeniem sześciopasmowej, centralnej arterii stolicy na niemal dwa dni. Dla ruchu zostanie zamknięta Wisłostrada na odcinku od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego. Oprócz wyłączenia tej arterii organizacja święta wymusi również czasowe zamknięcia mostów – także dla pieszych i rowerzystów – oraz kilkunastu ulic poprzecznych, łączących się z Wisłostradą" – informuje Ratusz.

15 sierpnia, z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się największa z organizowanych dotychczas z tej okazji defilad wojskowych. Wojsko nie będzie już maszerowało Alejami Ujazdowskimi, ale Wisłostradą.

