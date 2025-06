Tego KO boi się po wyborach. "Całkiem realny scenariusz"

Nastroje w Koalicji Obywatelskiej nie należą do najlepszych. Po przegranej batalii Rafała Trzaskowskiego o fotel prezydenta, politycy obozu władzy w rozmowie z "Wprost" mówią wprost o słabej kampanii i wytykają sztabowcom błędy.

– To była najtrudniejsza kampania po 1989 roku. Warszawscy politycy nie mają pojęcia, co się dzieje na dole, w Polsce powiatowej. A tam wkurzenie na Platformę Obywatelską jest ogromne. Ludzie pytają, gdzie jest 100 konkretów, które miało być zrealizowane w 100 dni. Wysłuchałem w tej kampanii tylu żalów i pretensji, ilu nie usłyszałem w żadnej z dziesięciu kampanii, w których brałem udział – przyznaje jeden z rozmówców "Wprost", podkreślając że "jeżeli Platforma nie zacznie realizować obietnic z 2023 roku to już może się pakować, bo następne wybory parlamentarne przegra z kretesem".

Czego boi się KO? "Prezes PiS od lat ostrzy sobie zęby"

A realizacja ich bez swojego prezydenta w wielu przypadkach może okazać się niemożliwa. Na drodze może tu stanąć Karol Nawrocki. Stąd wśród polityków KO kolejna obawa o wynik wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Ten może ich zdaniem przynieść daleko idące konsekwencje.

"Czego boi się Koalicja Obywatelska po wyborach prezydenckich? Tego, że PiS z Konfederacją i Grzegorzem Braunem mogą za dwa lata być bliskie zdobycia większości konstytucyjnej. A wtedy będą próbowali uchwalić nową ustawę zasadniczą, na co Jarosław Kaczyński, prezes PiS od lat ostrzy sobie zęby" – pisze "Wprost". Cytowany przez portal polityk obozu rządzącego ocenia, że jest to scenariusz całkiem realny, jeśli nastroje Polaków się nie poprawią.

Wybory prezydenckie 2025: Nawrocki wygrywa z Trzaskowskim

Karol Nawrocki zostanie nowym prezydentem RP. Taką decyzję podjęli w niedzielnym głosowaniu Polacy. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej ze 100 proc. obwodów drugą turę wyborów prezydenckich wygrał popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat obywatelski Karol Nawrocki. Zdobył on 50,89 proc. głosów. Jego rywala, kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło zaś 49,11 proc. obywateli.

Czytaj też:

"Przed rządem ciężkie dwa lata". Budka o planie KaczyńskiegoCzytaj też:

Czeka nas dymisja Tuska? "Trudno sobie wyobrazić, żeby nadal był premierem"Czytaj też:

Tusk uciekł z wieczoru wyborczego. "Nawet nie zdążyliśmy go o nic zapytać"