"Przed rządem ciężkie dwa lata". Budka o planie Kaczyńskiego

Do wyników drugiej tury wyborów prezydenckich Borys Budka odniósł się w poniedziałek rano w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Przypomnijmy, że wygrał je popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat obywatelski Karol Nawrocki.

Borys Budka o planie Kaczyńskiego. "Gra na przedterminowe wybory"

Eurodeputowany KO wyraził pogląd, że Rafał Trzaskowski był idealnym kandydatem na prezydenta, jednak Polacy postawili na "człowieka z bardzo niewiadomą, by nie powiedzieć szemraną przeszłością". Nie ukrywał przy tym, że rząd Donalda Tuska czekają teraz ciężkie dwa lata.

– Liczy się to, że w pałacu prezydenckim będzie człowiek z bardzo złą przeszłością i ja mam jak najgorsze oczekiwania – powiedział Budka i dodał: "Chciałbym się mylić w ocenie przyszłego prezydenta, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie to narzędzie Jarosława Kaczyńskiego, by destabilizować i starać się obniżać notowania rządu".

Europoseł mówił też o tym, na czym, jego zdaniem, polega plan lidera PiS. – Polityczny plan Jarosława Kaczyńskiego to destabilizowanie i próba gry na przedterminowe wybory – podkreślił.

Budka uważa ponadto, że nowa sytuacja, w jakiej znalazł się obóz rządzący doprowadzi do jego konsolidacji.

Karol Nawrocki nowym prezydentem RP

W poniedziałek (2 czerwca) tuż po godz. 5:00 rano na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich ze 100 proc. obwodów.

Wynika z nich, że nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

