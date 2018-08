Wellman narzeka na młodych: Nie możecie mieć w d***e ojczyzny! Co musi się stać, żebyście się obudzili?

Wellman podkreśla, że chociaż nie lubi "starczego pie******a", to "za jej czasów" młodzi ludzie byli zaangażowani w sprawy publiczne. "Nie było im wszystko jedno. Walczyli, konspirowali, chodzili na manifestacje, czytali książki, dyskutowali, mieli poglądy. I dostawali pałą po plecach. A czasem trafiali do więzienia. Teraz na protestach spotykam najczęściej ludzi w moim wieku i starszych. Chyba zaangażowanie mają we krwi i tak im pozostanie na zawsze. I się nie boją" – pisze.

Gwiazda TVN-u zarzuca młodym, że są skupieni wyłącznie na sobie, a przez błędy jej pokolenia, obecne jest "bezideowe". "Popełniliśmy ogromny błąd. W zapędzeniu i walce o sukces, biznes, pieniądze zaniedbaliśmy obywatelską edukację dzieci i młodzieży. Powinny być lekcje obywatelskie (...) Bo teraz mamy młodych ludzi bez właściwości, bezideowych. Nieinteresujących się ani polityką, ani działalnością społeczną (...) Przecież to wy musicie nas zastąpić. Zastąpić w Sejmie Schetynę, Pawłowicz, Piotrowicza, Petru, Kaczyńskiego. To jest wasz kraj i wasza ojczyzna. Nie możecie jej mieć w d***e" – czytamy.