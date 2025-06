Nawrocki zwrócił się do Trzaskowskiego. Złożył obietnicę

Po godzinie 5. rano w poniedziałek pojawiły się dane ze 100 procent obwodów głosowania. PKW poinformowała, że Karol Nawrocki, kandydat obywatelski wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zdobył 50,89 procent głosów (10 606 877). Z kolei Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 49,11 procent głosów (10 237 286).

Trzaskowski przerywa milczenie. Jest reakcja Nawrockiego

"DZIĘKUJĘ za każdy głos. Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali. Dziękuję za Waszą obecność na wiecach. Za wszystkie życzliwe słowa. Za wszystkie wspólnie zdjęcia, uściśnięte dłonie, za okrzyki wsparcia. Za każdy wywieszony baner, za każdy transparent. Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę. I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie. Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Ta wygrana zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Szczególnie przy tak wyrównanym wyniku. Niech Pan o tym pamięta. Dziękuję za wszystko" – taki wpis opublikował w poniedziałek przegrany polityk.

Po postem Trzaskowskiego na portalu X pojawił się komentarz Karola Nawrockiego. "Polska to nasz obowiązek, a wybór głowy Państwa jest świętem demokracji, o którą bili się nasi przodkowie. Prezydent RP reprezentuje wszystkich Polaków. I obiecuję, że będę Prezydentem nas wszystkich" – zadeklarował.

"Dziękuję Panie Rafale za rywalizację w walce o prezydenturę naszej ukochanej Ojczyzny. Może być Pan pewien, że zawsze po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!" – pokreślił Nawrocki.

