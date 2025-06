"Poparlibyśmy taki rząd mniejszościowy". Mentzen reaguje na słowa Wiplera

Trwa gorący powyborczy okres w polskiej polityce. Podczas gdy premier Donald Tusk zwróci się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego rządu, po stronie opozycji widać ochotę na inny scenariusz. Jedną z głównych ról mogłoby odegrać Polskie Stronnictwo Ludowe.

– Piłka przede wszystkim jest przy nodze polityków PSL-u. Największym przegranym tych wyborów jest Trzecia Droga, pan premier Kosiniak-Kamysz. I apel do niego: panie premierze, jeżeli nie chce pan wyprowadzić sztandaru PSL-u, najstarszej partii politycznej w naszym kraju, to musi pan zmienić kierunek, w którym pan idzie – powiedział w Telewizji Republika poseł Konfederacji Przemysław Wipler

Wipler: PSL powinien wystawić kandydata na premiera

– Jeśli PSL chce przetrwać, powinien wziąć odpowiedzialność, wystawić swojego kandydata na takiego premiera technicznego i mieć rząd mniejszościowy. Wziąć pełną odpowiedzialność za Polskę, przygotować uczciwe wybory. One mogą być w normalnym terminie przez 2 lata, ale Bodnar musi odejść, Nowacka musi odejść […], powinni przestać niszczyć naszą gospodarkę, ci wszyscy ludzie muszą odejść […], nieudolny pseudoksięgowy, który jest ministrem finansów, […] też powinien odejść – podkreślił Wipler.

– Gdyby PSL coś takiego zrobił, to myślę, że my byśmy poparli taki rząd mniejszościowy i jest jasne, że on byłby dużo lepszy, niż obecny rząd. Alternatywnie podobny ruch może wykonać – i powinien – Szymon Hołownia, bo w innym przypadku stanie się politycznym dawcą organów.

Na X szybko zareagował jeden z dwóch liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Wynika z niej, że Wipler chyba nie skonsultował z nim przedstawionej koncepcji. twitter

Kaczyński chce powołania rządu technicznego

Przypomnijmy, że w poniedziałek wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie dla mediów. Na początku wyraził stanowisko, że wynik wyborów prezydenckich pokazuje, że "demokracja walcząca" przegrała, wobec czego obecny rządu powinien zakończyć swoją misję. Następnie polityk przedstawił propozycję stworzenia rządu technicznego.

Tusk złoży wniosek o wotum zaufania

Tego samego wieczoru przemówienie wygłosił premier Donald Tusk. Było to pierwsze wystąpienie szefa rządu po przegranych przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Tusk potwierdził, że będzie wniosek o wotum zaufania.

