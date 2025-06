Tusk: Wotum zaufania to będzie pierwszy test

W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk wygłosił przemówienie. To pierwsze wystąpienie szefa rządu po przegranych przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

– Za nami wybory prezydenckie. Dawno nie było tak wielkich emocji. Pragnę wam wszystkim podziękować za udział w głosowaniu. Jakbyśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom (...) Chcę zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę w walce i pracy o Polskę, jaką sobie wymarzyliśmy. Wybory niczego tu nie zmieniły i nie zmienią – zapewnił Tusk.

– Będziemy współpracować z nowym prezydentem tam, gdzie to konieczne i możliwe – zadeklarował i dodał, że "plan awaryjny zakładający trudną kohabitację jest przygotowany". – Gdyby nowy prezydent wykazał chęć współpracy, będzie to pozytywne zaskoczenie. Jeśli nie, nie ma na co czekać, ruszymy z robotą – zapewnił.

Będzie wniosek o wotum zaufania

– Jest zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy gospodarki, rozliczeń i walki z przestępczością. Nasz plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie – zapowiedział Donald Tusk.

– Mam świadomość, że może być trudniej, niż wielu z was sądziło idąc wczoraj głosować. Ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy – powiedział lider PO.

Regulamin Sejmu ws. wotum zaufania

Regulamin Sejmu głosi, że "rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a w wypadku zgłoszenia wniosku w trakcie posiedzenia Sejmu – w czasie jego trwania".

Debata nad wnioskiem obejmuje wyłącznie zadawanie pytań Prezesowi Rady Ministrów i jego odpowiedzi na pytania. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. O uchwaleniu lub nieuchwaleniu wotum zaufania Radzie Ministrów Marszałek Sejmu niezwłocznie zawiadamia Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów" – wskazano.

