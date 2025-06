Obajtek do Bodnara: Ma Pan rację, ciąg dalszy nastąpi

W środę funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali, byłego członka zarządu Orlen S.A. Informację w tej sprawie przekazała w komunikacie prokuratura. "Dzisiaj (4 czerwca 2025 r.), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Michała R. – byłego członka zarządu Orlen S.A. Michał R. został zatrzymany w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 miliarda PLN w wyniku zawarcia w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej" – przekazano. Dodano, że "Prokuratura Regionalna w Warszawie na bieżąco będzie informować o kolejnych działaniach w tej sprawie".

Zatrzymanie byłego członka zarządu Orlenu. Obajtek: To polityczna zemsta

Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek. Polityk nie ma wątpliwości co do faktycznych przyczyn kolejnych zatrzymań.

"Bodnar do zmiany? Jak widać jeszcze chce zawalczyć o stanowisko i przypodobać się Tuskowi. A co się może spodobać kierownikowi? Wiadomo, głośne zatrzymania" – zaczął swój wpis na platformie X. Obajtek podkreślił, że niczym innym jak polityczną zemstą jest zatrzymanie byłego Członka Zarządu Orlenu. "W czasie, gdy zarządzał handlem i logistyką, czyli w latach 2018-2024, koncern osiągał historyczne wyniki, w tym prawie 80 mld zł zysku" – dodał.

"Sprawa OTS jest jednym z elementów tej politycznej zemsty. Przez półtora roku Michał nie został nawet przesłuchany w charakterze świadka, choć był do dyspozycji prokuratury. Dlaczego? Jaki jest powód, dla którego ORLEN nie informuje o przebiegu procesów arbitrażowych o odzyskanie pieniędzy? Czyżby nie chciał ich odzyskać, żeby wykorzystywać tę sprawę politycznie?" – zapytał. Kończąc wyraził przekonanie, że były członek zarządu Orlenu zostanie uniewinniony.

Obajtek do Bodnara: Już Pan wydaje wyroki?

Niedługo później Obajtek zareagował na wpis Adama Bodnara, w którym ten pochwalił się postępowaniami prokuratorskimi prowadzonymi wobec polityków PiS. Minister sprawiedliwości napisał wręcz o ich "przestępstwach".

"Panie Bodnar, właśnie Pan przyznał, że zatrzymania to jedynie zemsta polityczna. Już Pan wydaje wyroki? Gdzie domniemanie niewinności? W sumie czego się spodziewać po uzurpatorze, nie prokuratorze. Po kimś, kto jawnie łamie Konstytucję. Ma Pan rację, ciąg dalszy nastąpi" – napisał europoseł.

