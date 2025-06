Zatrzymano byłego członka zarządu Orlenu. Woś: Tusk odreagowuje niedzielę

"Dzisiaj (4 czerwca 2025 r.), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Michała R. – byłego członka zarządu Orlen S.A. Michał R. został zatrzymany w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 miliarda PLN w wyniku zawarcia w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej" – podano w komunikacie prokuratury. Dodano, że "Prokuratura Regionalna w Warszawie na bieżąco będzie informować o kolejnych działaniach w tej sprawie".

Zatrzymanie skomentował poseł PiS Michał Wos: "Tusk się wściekł i odreagowuje niedzielę. Tym razem są cali w strachu. Rozliczymy to bezprawie".

Odejście z Orlenu

Michał R. był członkiem Zarządu ORLEN-u od 1 września 2018 roku. Sprawował nadzór nad obszarami m.in. handlu ropą naftową, handlu hurtowego produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi, logistyki, sprzedaży detalicznej oraz elektromobilności. W ramach swoich obowiązków nadzorował ponad 30 spółek zależnych handlowo-logistycznych w Grupie Kapitałowej ORLEN –informowano na stronie koncernu. R. odszedł z firmy w lutym 2024 roku.

Wcześniej był m.in. członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL oraz Członkiem Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach. Pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej Energa S.A, a obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ORLEN Synthos Green Energy.

Dziennik "Fakt" informował w czerwcu biegłego roku, że z karty byłego członka zarządu spółki Michała R. wydano ok 2 mln zł. Michał R., podobnie jak Daniel Obajtek, pochodzi z Pcimia.

