Hejt na córkę Nawrockiego. Sprawą zajęła się policja

– Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że policja podjęła w związku z tym należyte czynności – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA. Wyjaśnił jednocześnie, że "policja działa na podstawie prawa lub z nakazu prokuratury", a "służby specjalne nie wchodzą w politykę".

Policja podjęła czynności

Jacek Dobrzyński został zapytany o skandaliczne komentarze, które pojawiły się w sieci po spontanicznych reakcjach 7-latki na wiecu jej ojca.

– Każdy hejt, na kogokolwiek, a tym bardziej na dziecko, jest niedopuszczalny – stwierdził.

Zapewnił jednocześnie, że służby nie podchodzą emocjonalnie do tego, kto aktualnie sprawuje urząd prezydenta, ponieważ nie są "partyjne" a "służą państwu i obywatelom".

– Przez długie lata byłem policjantem i tak na dobrą sprawę wierzę w to, że każdy z nas robi to, co do niego należy – powiedział rzecznik MSWiA. – Niezależne od tego, czy jestem policjantem na niższym stanowisku, czy na wyższym, czy jestem w służbach specjalnych, to wszyscy służymy społeczeństwu, a nie jakiejś partii. Służby nie mogą mieć żadnej barwy politycznej – zaznaczył.

Hejt na córkę Karola Nawrockiego

Podczas niedzielnego przemówienia Karola Nawrockiego, po ogłoszeniu wyników exit poll, uwagę skradła jego 7-letnia córka, Kasia. Dziewczynka stała się prawdziwą gwiazdą drugiego planu. Pokazywała publiczności serduszka, dyskutowała z mamą, skakała, tańczyła, machała flagą i szeroko się uśmiechała. Jej spontaniczne zachowanie przyciągnęło uwagę mediów i zebranych gości. Niestety stało się również powodem do nienawistnych komentarzy w mediach społecznościowych.

Hejt na dziecko wywołał lawinową reakcję osób publicznych. Wsparcie wobec dziewczynki i ostrą krytykę jej oprawców w sieci wyraziło wiele znanych osób, również otwarcie wypowiadających się po stronie oponenta politycznego jej taty. Głos zabrała również Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

