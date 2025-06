Minister Leszczyna broni Tuska. Zandberg wbija szpilę

Po przegranych wyborach prezydenckich, w których Rafał Trzaskowski nie zdołał pokonać Karola Nawrockiego, w Koalicji Obywatelskiej zapanowała atmosfera mobilizacji. Premier Donald Tusk zwołał spotkanie klubu parlamentarnego KO, podczas którego wezwał posłów do "uderzenia się we własne piersi", ale jednocześnie przestrzegł przed nadmiernym umartwianiem nad wynikami wyborów. Jak relacjonował jeden z uczestników spotkania w rozmowie z Interią: "Wszyscy muszą uderzyć się we własne piersi, mówił o tym premier, ale uderzyć się i pójść dalej, a nie samobiczować".

Tusk podkreślił, że mimo porażki, "świat się nie kończy" i Koalicja Obywatelska musi kontynuować pracę, zachowując jedność, by wygrać kolejne wybory w 2027 roku. "Mieliśmy prezydenta z PiS, dalej będzie prezydent z PiS. Jedziemy dalej, pracujemy, musimy być jednością, by wygrać wybory 2027" – tak miała brzmieć główna teza Tuska.

Porażka Trzaskowskiego to wina Tuska? Minister Leszczyna murem za premierem

W kuluarach mówi się jednak, że do porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich przyczynił się właśnie premier, angażując się w kampanię wyborczą. Chodzi o medialne wypowiedzi Donalda Tuska tuż przed drugą turą, a szczególnie o wywiad, którego Donald Tusk udzielił Polsat News. Szef rządu atakując Nawrockiego, powoływał się na wypowiedzi patocelebryty i freak fightera Jacka Murańskiego, którego wcześniej cytowała telewizja publiczna.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna nie podziela tej narracji. – Nie wydaje mi się, żeby Donald Tusk miał jakiś udział w tej naszej przegranej. Absolutnie nie, o ile pani redaktor pamięta, to zaangażowanie premiera Tuska, marsz w Warszawie, to był ten moment, kiedy wszyscy poczuliśmy, że będzie dobrze, że wygramy. Zabrakło kilkuset tysięcy głosów, taka jest demokracja, polityka – stwierdziła w "Jeden na jeden" w TVN24.

Jej wypowiedź wymownie skomentował na platformie X Adrian Zandberg.

"Jacek Murański potwierdza" – napisał krótko.

twitterCzytaj też:

Poszukiwania rzecznika rządu. Zaskakujący pomysł posła koalicjiCzytaj też:

Hejt na córkę Nawrockiego. Sprawą zajęła się policja