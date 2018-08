Kierowcy ciężarówek odpowiadają na akcję "TIR". Będzie protest

W ramach akcji "Protest69" kierowcy w najbliższy piątek będą utrzymywali prędkość o 10 km/h niższą niż maksymalna – w terenie zabudowanym będzie to 40 km/h, poza nim 60 km/h, a na autostradach – 69 km/h.

"Z całą mocą potępiamy uporczywe blokowanie pasa dla pojazdów osobowych, lecz uważamy, iż uznaniowe definiowanie zbyt długiego wyprzedzania, co w konsekwencji wprowadza całkowity zakaz wyprzedzania. to za duże przegięcie. Nasz zawód w europie już traktowany jest jak skarbonka do wyłudzania pieniędzy, tym bardziej boli fakt iż także nasza ojczyzna Rzeczpospolita Polska dołączyła do tego festiwalu okradania kierowców, nie tylko z pieniędzy lecz także i z tak pożądanego w naszym zawodzie czasu" – argumentują swój protest kierowcy. "Brak unormowania w Polskim prawie,,zbyt długiego wyprzedzania" podkreśla tylko fakt, że doszliśmy do momentu, kiedy każde wyprzedzanie można uznać za wykroczenie..." – dodają.

Policjanci ruchu drogowego prowadzą od początku sierpnia wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wobec kierowców samochodów ciężarowych. "Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych należą niezmiennie do tych najtragiczniejszych w skutkach. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość, przeładowanie, alkohol i stan techniczny pojazdu, to wciąż główne przyczyny tych wypadków" – informuje policja.