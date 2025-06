"Napiszę szczerze". Minister reaguje na decyzję prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy nieruchomości, która ma na celu nałożenie na deweloperów oraz innych przedsiębiorców oferujących sprzedaż lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych obowiązków w zakresie informowania o cenach.

Pełczyńska-Nałęcz: Udało się zrobić coś ważnego i dobrego. 2:0 dla ludzi

Do decyzji prezydenta odniosła się na portalu społecznościowym X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "No i jest! Napiszę Wam szczerze: strasznie się cieszę! Udało się zrobić coś ważnego i dobrego. 2:0 dla ludzi" – napisała.

"Nie ma i nie będzie dopłat do kredytów. Są jawne ceny ofertowe mieszkań. A teraz zabieramy się za jawność cen transakcyjnych" – dodała szefowa resortu.

twitter

Jawne ceny mieszkań. Co to oznacza w praktyce?

Deweloperzy będą musieli prowadzić strony internetowe, na których podawane będą ceny za metr kwadratowy powierzchni użytkowej każdego oferowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także całej nieruchomości. Każda zmiana ceny mieszkania lub domu będzie musiała zostać natychmiast zaktualizowana na stronie dewelopera, wraz z podaniem daty zmiany i historią wcześniejszych cen za nieruchomość.

Nowe przepisy nakładają również na deweloperów obowiązek codziennego przekazywania danych Ministerstwu Cyfryzacji. Szczegółowe informacje o cenach za metr kwadratowy lokalu oraz pomieszczeń przynależnych (takich jak garaż czy komórka lokatorska) będą musiały być raportowane raz na dobę. Otrzymane przez resort statystyki będą następnie publikowane na portalu dane.gov.pl, zapewniając pełną transparentność rynku mieszkaniowego.

Nowe wymogi dla deweloperów. Prezydent podpisał ustawę

Zgodnie z poprawkami wprowadzonymi przez Senat do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, deweloper będzie zobowiązany do przedstawienia cen nieruchomości przed zawarciem pierwszej umowy rezerwacyjnej. Ponadto informacja o adresie strony internetowej powinna znajdować się w reklamach, ogłoszeniach i ofertach kierowanych do potencjalnych nabywców.

Za niedopełnienie tych obowiązków deweloperom grożą kary nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Naruszenie obowiązku publikacji cen będzie traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Dodatkowo, w przypadku rozbieżności między ceną opublikowaną a ceną oferowaną przy zawarciu umowy, nabywca będzie miał prawo domagać się zakupu nieruchomości po korzystniejszej dla siebie cenie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Czytaj też:

Polacy zaciągają więcej kredytów mieszkaniowych. Znaczący wzrost