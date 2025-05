Polacy zaciągają więcej kredytów mieszkaniowych. Znaczący wzrost

W okresie styczeń-kwiecień br. w ujęciu liczbowym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 17,3 proc. r/r do 68 tys., zaś w ujęciu wartościowym – spadła o 14,9 proc. r/r do 29,091 mld zł.

Wzrost, mimo braku programu wsparcia

"Sprzedaż kredytów hipotecznych w kwietniu br. wyglądała bardzo dobrze. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy nadal, pomimo obniżki, wysokim poziomie oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych, wartość akcji kredytowej w kwietniu br. wyniosła 8,13 mld zł. Jest to wartość niewidziana od 2021 r., pomijając okres od października 2023 r. do marca 2024 r., czyli obowiązywania programu 'Bezpieczny kredyt 2 proc.'" – skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

W kwietniu br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 436,87 tys. zł i była o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem, podało także Biuro.

"Padł kolejny rekord średniej kwoty udzielonego kredytu – 436,87 tys. zł. Wzrost wartości wynika zarówno ze wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, które związane może być z jednej strony z oczekiwaniem na dalsze obniżki stóp procentowych (WIBOR 6M już wynosi 5 proc.), jak i korzystnej dla kupujących sytuacji na rynku mieszkaniowym zarówno wtórnym, jak i pierwotnym. Drugim powodem dodatniej dynamiki wartości jest to, że sprzedaż z kwietnia br. odnosimy do sprzedaży z kwietnia 2024, gdzie zanikał już efekt kredytów z puli programu wsparcia, tj. z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. (0,311 mld)" – dodał Rogowski.

Więcej kredytów gotówkowych

Banki i SKOK-i udzieliły o 21,6 proc. więcej r/r kredytów gotówkowych (376,6 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2025 r. – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 25,1 proc. r/r do 10,118 mld zł.

"Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to efekt konsolidacji kredytów przez klientów, którzy łączą kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, często w tym samym banku albo przenoszą swoje zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub niższe oprocentowanie nowego kredytu, co zwiększa zdolność kredytową i robi 'miejsce' na dodatkowe finansowanie. Cztery miesiące tego roku dla kredytów gotówkowych należy uznać za bardzo udane, szczególnie w aspekcie wartości udzielonych kredytów – 38,26 mld zł" – skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

