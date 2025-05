Tyle pożyczają Polacy. Nastąpił wzrost

W kwietniu 2025 r. udział nowych klientów w instytucjach pożyczkowych wyniósł 9,1 proc. Instytucje pożyczkowe odrzuciły 77,9 proc. wniosków o pożyczki w kwietniu 2025 r. wobec 77,3 proc. w marcu 2025 r., podano.

"Niezmiennie w trendzie spadkowym pozostaje udział nowych klientów w sektorze pożyczkowym. W kwietniu ich odsetek wyniósł 9,1 proc." – powiedział ekspert rynku pożyczkowego i dyrektor ds. rozwoju ZPF Rafał Tomkowicz, cytowany w komunikacie.

Pierwszy taki spadek od kilkudziesięciu miesięcy

"W kwietniu 2025 r., po raz pierwszy od kilkudziesięciu miesięcy, udział pożyczek przeterminowanych o ponad 90 dni – w ujęciu ilościowym – spadł poniżej 15 proc. W pozostałych statystykach pokazujących zaległości także obserwujemy lekkie spadki. To pozwala stwierdzić, że instytucje pożyczkowe podejmują skuteczne działania, które pozwalają im poprawić jakość swoich portfeli" – dodała ekspertka CRIF odpowiedzialna za współpracę z sektorem pożyczkowym, fintech i e-commerce Jolanta Pytel.

Z raportu ZPF i CRIF wynika także, że w kwietniu 2025 r. przeciętna kwota pożyczki pozabankowej w Polsce wyniosła 4 266 zł i była wyższa o 1,3 proc. niż w marcu 2025 r. oraz o 9,5 proc. r/r.

W kwietniu 2025 r. pożyczki do kwoty 4 tys. zł. Stanowiły 65,7 proc. wszystkich zobowiązań zaciągniętych w instytucjach pożyczkowych, podano również.

Firmy udzieliły więcej pożyczek niż w poprzednim roku

Firmy pożyczkowe udzielił więcej pożyczek, w tym tzw. chwilówek, niż w ubiegłym roku – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej opublikowanych w lutym.

"Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2025 r. pożyczki celowej wyniosła 644 zł i była o 8,9 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej [...] Liczba nowo udzielonych w styczniu br. pożyczek celowych wzrosła o +24,9 proc. r/r, a w ujęciu wartościowym wzrost wyniósł +13,8 proc. r/r. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki. W styczniu 2024 r. były już raportowane wszystkie udzielone pożyczki celowe co oznacza, że nie występuje już efekt zaniżonej bazy porównawczej wynikający z niepełnego raportowania. Dynamiki uzyskane w styczniu 2025 r. w pełni odzwierciedlają więc obecną sytuację rynkową" – czytamy w komunikacie BIK z końcówki lutego.

