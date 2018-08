"Biedroń, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz do budy!!!!". Lider SLD komentuje słowa Halickiego

Wtorkowa „Gazeta Wyborcza” informuje, że Robert Biedroń nie będzie ubiegał się o drugą kadencję w fotelu prezydenta Słupska. Co więcej, jeszcze w tym roku ogłosi premierę swojego ogólnopolskiego projektu politycznego „Kocham Polskę”.

"Kiedy skończy się ta arogancja?"

W dzisiejszej audycji radiowej red. nacz. "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego, do doniesień „GW” odniósł się poseł PO Andrzej Halicki. – Robert Biedroń powinien z nami współpracować i to powinien być jego naturalny wybór. Nie widzę powodów, żeby ze sobą walczyć – mówił polityk PO. Jak tłumaczył jednocześnie Halicki, "ten, kto chciałby walczyć z PO jako tą najważniejszą, najsilniejszą i najbardziej stabilną strukturą opozycji, pomaga PiS-owi".

– Kto walczy z PO pomaga PIS.Kto nie głosuje na PO tego głos jest stracony. Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz do budy!!!!Tylko PO!!!!Albo PIS!!!!Kiedy skończy się ta AROGANCJA? – skomentował ostro słowa Halickiego Czarzasty.