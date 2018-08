Miller nie wierzy w układ wszyscy przeciwko PiS-owi. "Marna kaszka nie do strawienia"

– Czy możliwe jest pójście do wyborów w takim duopolu, z jednej strony PiS, a z drugiej wszystko przeciwko PiS? Bardzo mało prawdopodobne. Dlatego, że jednak różnice programowe byłyby zbyt wielkie i PiS mógłby łatwo wygrywać te różnice, mówiąc, że mamy do czynienia z jakąś taką marną kaszką, która jest nie do strawienia – mówił Leszek Miller w rozmowie z Dorotą Gawryluk.