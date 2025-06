Grupa posłów chce zmian w egzaminach na prawo jazdy

Informację przekazał "Auto Świat". Jak argumentują tę propozycję?

Egzamin bez placu manewrowego?

Zdaniem posłów, nauka na placu manewrowym podczas szkolenia i egzaminu na prawo jazdy nie jest konieczne – na co wskazują również unijne regulacje, obowiązujące w wielu krajach europejskich.

Obecnie polscy kursanci ćwiczą na placu manewrowym m.in. jazdę po łuku przodem i tyłem, zakończoną zatrzymaniem w wyznaczonym miejscu, oraz ruszanie na wzniesieniu.

Autorzy interpelacji stoją na stanowisku, że te elementy pochodzą jeszcze z lat 60., kiedy ruch drogowy był minimalny. Ich zdaniem plac manewrowy sprawdza jedynie wyuczone schematy, nie przygotowując kandydatów do realnych warunków na drodze. Proponują, by zamiast ćwiczeń na placu większy nacisk położyć na jazdę w ruchu ulicznym.

Posłowie uważają, że aż 30 proc. kandydatów nie wyjeżdża nawet poza teren ośrodka egzaminacyjnego, ponieważ oblewa egzamin na prawko już na placu manewrowym. Powołują się także na badania Międzynarodowej Komisji ds. Szkolenia i Egzaminowania na Prawo Jazdy (CIECA), z których wynika, że ćwiczenia w sztucznych, wyizolowanych warunkach nie przekładają się na bezpieczeństwo ani umiejętności kierowców.

Wydłużenie okresu nauki na prawo jazdy?

Propozycje zmian dotyczą nie tylko egzaminu, ale również całego procesu szkolenia. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) zaproponował ostatnio wydłużenie okresu nauki jazdy.

– Chodzi o możliwość wcześniejszego rozpoczęcia nauki pod opieką osoby towarzyszącej – powiedział Mikołaj Krupiński z ITS. – Przy takim rozwiązaniu młodzi mogliby przez dwa lata zdobywać doświadczenie w bezpiecznych warunkach, zanim przystąpią do właściwego kursu. Zwłaszcza że 30 godzin szkolenia to zbyt mało, by przygotować się na wszystkie możliwe sytuacje na drodze.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że to właśnie najmłodsi kierowcy – w wieku od 18 do 24 lat – najczęściej powodują wypadki. W 2024 roku wskaźnik wypadkowości w tej grupie wyniósł 11,79 na 10 tys. osób. Dla porównania, wśród kierowców w wieku 25–39 lat było to 7,22, a w grupie 40–59 lat – 5,55.

Czytaj też:

Prawo jazdy od 17. roku życia? Polacy odpowiedzieli w sondażu