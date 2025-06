Czy rząd Tuska utrzyma władzę? Prezydent o głosowaniu w Sejmie

Prezydent, który przebywa z wizytą w Malezji, został zapytany przez dziennikarzy o głosowanie w Sejmie wniosku o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, i czy jego zdaniem jest to tylko formalność.

– To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią. (...) Jaki będzie wynik głosowania, trudno jest mi odpowiedzieć – stwierdził Duda.

Sejm zdecyduje o przyszłości rządu Tuska. Jak zagłosują posłowie?

Premier Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich, które wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, pokonując kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Zgodnie z zapowiedziami wotum zaufania rządowi nie udzielą kluby PiS (189 posłów), Konfederacji (16 posłów) i koło Razem (5 posłów).

Koalicja rządząca ma w sumie 242 posłów, w tym klub Koalicji Obywatelskiej – 157 posłów, kluby Polski 2050 i PSL – po 32 posłów, a klub Lewicy – 21. Przewaga głosów postrzegana jest przez obóz rządzący jako bezpieczna.

Zanim dojdzie do głosowania nad wotum zaufania, które zaplanowane jest na godzinę 14:00, rano premier wygłosił w Sejmie expose. Do zadawania pytań zapisało się ponad 250 posłów.

Czym jest wotum zaufania?

Wotum zaufania dla rządu to formalne wyrażenie poparcia dla Rady Ministrów przez parlament. Aby uzyskać wotum zaufania, większość posłów musi poprzeć rząd (czyli co najmniej 231 głosów w 460-osobowym Sejmie).

Wotum zaufania musi uzyskać każdy nowo powołany po wyborach rząd. O wyrażenie wotum zaufania może się także zwrócić każdy urzędujący premier w dowolnym momencie kadencji. Jeśli nie uzyska odpowiedniej większości, szef rządu musi podać się do dymisji razem z ministrami.

